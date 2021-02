Business news: Brasile, governo lancia programma di raccolta fondi per l'Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto esecutivo che istituisce il programma Adotta un Parco, creato dal ministero dell'Ambiente (Mma) per consentire a privati cittadini e aziende nazionali e straniere, di donare fondi e servizi da utilizzare per attività di conservazione delle aree protette. In particolare, la prima fase del programma si concentra esclusivamente su 132 unità federali di conservazione della foresta pluviale amazzonica. I parchi occupano il 15 per cento del bioma, per un totale di 63,6 milioni di ettari. I fondi saranno destinati direttamente dai finanziatori alle unità che andranno ad adottare. Il programma è stato presentato nel corso di una cerimonia presso il palazzo presidenziale del Planalto. (Res)