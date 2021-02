Business news: Argentina, indetta gara per concessione area petrolifera nella provincia di Chubut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia argentina di Chubut ha indetto una gara d'appalto per lo sfruttamento temporaneo in concessione dell'area petrolifera Cerro Negro, di 186 chilometri quadrati, con 34 pozzi operativi nel bacino del golfo di San Jorge. "Il suo avvio significa il recupero graduale e progressivo dell'area, dando prevedibilità ai lavoratori, risorse alla provincia e reddito per l'azienda", ha affermato in una nota Hector Millar, presidente esecutivo della società statale Petrominera Chubut. Le aziende interessate a partecipare alla gara avranno tempo fino al 18 febbraio per richiedere informazioni e visitare le strutture. Petrominera Chubut riceverà le offerte fino alle ore 10:00 (ora di Buenos Aires) del 1 marzo, e un'ora dopo si procederà all'apertura delle buste A e B con le proposte tecnico-economiche. Gli offerenti devono inviare un piano d'azione per la presa e l'avvio del campo, gli investimenti minimi richiesti, i costi operativi, la curva di produzione stimata, nonché le alternative per la commercializzazione del gas e del petrolio dell'area. (Res)