Spagna: elezioni Catalogna, ex presidente Torra celebra "vittoria indipendentista"

- L'ex presidente della Generalitat catalana, Quim Torra, assegna la vittoria delle elezioni parlamentari catalane alle forze indipendentiste. "Possiamo già dirlo molto chiaramente: una clamorosa vittoria per l'indipendenza!", ha twittato Torra, esponente di Uniti per la Catalogna, partito che si attesta al terzo posto con 19,9 per cento dei voti e 32 seggi conquistati quando siamo arrivati al 91,45 per cento dello scrutinio. Torra ha lanciato un appello a votare "in massa" nel corso della giornata odierna: "Possono squalificarci, possono reprimerci, ma noi avremo il nostro voto", aveva detto in un video diffuso dopo aver esercitato il suo diritto di voto a il suo collegio elettorale a Barcellona. "Andate a votare in massa, per la Catalogna e per la vita", ha aggiunto Torra. (Spm)