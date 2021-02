Business news: Argentina, governo prepara appalto su dragaggio nuovo canale Rio de la Plata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina sta ultimando i dettagli di un appalto da 300 milioni di dollari per il dragaggio di una nuova rotta di accesso al Rio de la Plata. L'opera, segnala il portale "Bn Americas" è destinata a permettere la navigazione e l'accesso di imbarcazioni ad alto pescaggio nei porti della provincia di Buenos Aires (Buenos Aires, Dock Sud e La Plata) e migliorare l'interconnessione con altri terminali. A questo fine il ministero dei Trasporti ha creato l'Unità esecutiva speciale (Ues) del Canale di Magdalena, che avrà il compito di preparare i termini della gara per l'aggiudicazione dei lavori di dragaggio e manutenzione. L'unità sarà composta da funzionari portuali e dell'area dei trasporti e realizzerà gli studi e le relazioni necessarie per l'audizione pubblica. Sebbene non sia stata ancora fissata una data per il bando di gara, l'obiettivo è quello di ultimare lavori entro un periodo non superiore a due anni corrispondente al mandato assegnato all'unità esecutiva. (Res)