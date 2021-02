Spagna: elezioni Catalogna, Ciudadanos si congratula con i socialisti per la vittoria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la presidente di Ciudadanos, Inés Arrimadas, si è rammaricata della scarsa affluenza alle elezioni e ha riconosciuto che il suo partito non è stato in grado di mobilitare l'elettorato. "Quando il separatismo si presenta diviso, esce comunque rafforzato nei seggi e nella percentuale di voti", ha lamentato la leader di Ciudadanos. Arrimadas ha sottolineato di aver chiamato Salvador Illa, il candidato del Psg alla guida della Generalitat, per congratularsi con lui per essere il leader della forza politica più votata in Catalogna. (Spm)