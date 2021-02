Business news: Argentina, Ypf annuncia accordo con creditori per swap debito da 6,6 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda petrolifera di Stato dell'Argentina, Yacimientos petroliferos federales (Ypf), ha concluso con successo la rinegoziazione per il swap dei titoli emessi in divisa straniera equivalente a un totale di circa 6,6 miliardi di dollari. Secondo una nota diffusa dalla stessa Ypf, l'adesione è stata del 60 per cento dei possessori del bond 2021, con scadenza a fine marzo, e del 32 per cento sull'offerta complessiva. Come risultato dell'accordo è stata annunciata l'emissione di nuovi titoli con scadenze a 2026, 2029 e 2033 per circa 2,1 miliardi di dollari. Il traguardo raggiunto, hanno segnalato fonti dell'azienda alla "Agenzia Nova", scongiura l'ipotesi di un default imminente e si traduce in un rifinanziamento anticipato dei pagamenti in conto capitale e degli interessi accumulati fino a dicembre 2022, per un totale di 630 milioni di dollari. In questo modo, secondo la compagnia, si liberano risorse che potranno essere utilizzate per gli ingenti investimenti produttivi annunciati dal governo per l'anno in corso. (Res)