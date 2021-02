Spagna: elezioni Catalogna, Sanchez ringrazia tutti scrutatori per aver consentito il voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha ringraziato in un tweet “tutte le persone presenti oggi nei seggi elettorali e ai funzionari pubblici per i loro sforzi” per garantire le elezioni in Catalogna” in un giorno “complicato segnato dalla pandemia” di Covid-19. Sanchez seguirà lo spoglio in corso dal palazzo della Moncloa di Madrid (sede della presidenza del governo) insieme al ministro dei Trasporti, José Luis Abalos, e alla portavoce del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) al Congresso dei deputati, Adriana Lastra. (Spm)