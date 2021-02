© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- In occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile la Fiagop ha organizzato la messa in dimora di un melograno, una pianta che rappresenta la speranza, come lo slogan adottato nel 2020: “Diamo radici alla speranza, piantiamo un melograno". L'evento si svolge presso la clinica pediatrica del Policlinico Umberto I, ingresso pedonale di viale Regina Margherita a Roma (ore 12)- In occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile il Comune di Frascati organizza una conferenza stampa di presentazione del corso: “Tecniche di comunicazione sensibile: il cancro pediatrico". L'evento si svolge presso la Sala degli Specchi del Comune di Frascati (ore 11) (Rer)