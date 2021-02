Spagna: iniziato spoglio elezioni in Catalogna, partiti indipendentisti in testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 4,50 per cento dei voti scrutinati, Uniti per la Catalogna (JxCat) risulta il partito più votato con il 21,48 per cento (33 seggi), seguito dall'altra principale forza indipendentista, Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) che si attesta al 20,87 per cento (32 seggi). Segue il Partito socialista catalano (Psc) con il 20,83 per cento che otterrebbe, così, 34 seggi. Il partito anti-sistema Candidatura di Unità popolare è al 7,10 con 10 seggi. Il fronte pro indipendenza, se il trend dovesse essere confermato con il prosieguo dello spoglio, otterebbe la maggioranza assoluta nella Generalitat di Catalogna. (Spm)