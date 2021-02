Lombardia: Confcommercio, annuncio a poche ora da riapertura impianti sconcertante, rischiamo punto di non ritorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo alle solite, è un modo di procedere che ci lascia francamente sconcertati". Cosi Confcommercio Lombardia dopo l'annuncio in serata dello slittamento delle riaperture degli impianti da sci. "Non è possibile che la comunicazione arrivi a poche ore da quella che doveva essere la riapertura" commenta Confcommercio Lombardia spiegando che "il danno sarà enorme: alberghi, negozi, ristoranti, centinaia di imprese avevano pianificato la ripartenza richiamando dipendenti, si erano rifornite, avevano accettato prenotazioni". "Gli imprenditori meritano rispetto. Questa mossa dell'ultimo minuto rischia di essere il colpo finale anche per chi, a fatica, era riuscito a restare in piedi dopo mesi di chiusura". "La stagione, mai di fatto partita, è praticamente finita: la situazione - aggiunge Confcommercio Lombardia - è estremamente grave per il comparto della montagna si rischia davvero il punto di non ritorno". "Le imprese dovranno essere risarcite velocemente, ma il caos generato dall'ennesimo annuncio tardivo avrà un impatto non meno grave della stessa chiusura". (Com)