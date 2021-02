Business news: Cile, Fmi, riviste al rialzo proiezioni su crescita pil nel 2021 (+5,8 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha migliorato le prospettive di crescita del pil del Cile nel 2021 portandole dal +4,5 per cento previsto ad ottobre, al +5,8 per cento. E' quanto afferma un aggiornamento sulle prospettive regionali dell'America Latina a cura del direttore per l'Emisfero occidentale dell'istituto di credito multilaterale, Alejandro Werner, presentato attraverso una conferenza stampa da Washington. Il Cile passa ad essere secondo l'Fmi il paese della regione con maggior indice di crescita dopo il Perù, che sale dal 7,3 per cento al 9 per cento. Secondo Werner sono tre i motivi per cui l'Fmi ha rivisto al rialzo le proiezioni sul Cile. In primo luogo il fatto che il paese andino "è partito da una base di confronto bassa, data la crescita notevolmente ridotta nel 2019 a causa degli effetti economici delle tensioni sociali". Un altro fattore rilevante, ha segnalato Werner è "l'impatto sui consumi e sulla domanda aggregata dei prelievi dai fondi pensione in corso". Ultimo punto, valido anche per il Perù, è l'andamento positivo dei prezzi delle materie prime nel quadro della ripresa economica mondiale post-coronavirus. (Res)