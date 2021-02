Business news: Brasile, inflazione in calo a gennaio, cresce dello 0,25 per cento su mese e del 4,56 su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo (Ipca) in Brasile è cresciuto a gennaio dello 0,25 per cento su mese, spingendo l'inflazione annuale al 4,56 per cento. Lo rende noto l'istituto nazionale di statistica segnalando il brusco calo rispetto all'1,35 per cento di incremento mensile registrato a dicembre 2020. Si tratta dell'aumento mensile più contenuto da agosto 2020, quando l'indice era cresciuto dello 0,24 per cento. I costi del paniere sono in gran parte sostenuti dall'incremento di alimenti e bevande (+1,06 per cento), pur in calo rispetto al +1,74 per cento mensile battuto a dicembre 2020. Una tendenza bilanciata dal calo delle spese per la casa (-1,07 per cento, unica voce in deflazione su anno), trainato dalla riduzione dei prezzi dell'elettricità che, grazie alla rimodulazione delle tariffe minime, sono calati del 5,60 per cento. Segno negativo anche per l'abbigliamento: -0,7 per cento. (Res)