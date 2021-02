Spagna: Illa (Psc), vittoria in Catalogna mostra volontà di voltare pagina, chiederò investitura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria del Partito socialista catalano (Psc) alle elezioni parlamentari tenutesi oggi sono un chiaro segnale della volontà dei cittadini di voltare pagina. Sono le prime parole di Salvador Illa, candidato del Psc alle elezioni per la Generalitat che il suo partito ha vinto con una percentuale 22,97 per cento con il 98,27 per cento dei voti scrutinati. “Poche ore fa ho chiesto ai cittadini di votare con la speranza, che è più forte della paura", ha detto Illa ringraziando la popolazione catalana che è andata alle urne “con speranza e affetto”. “La vittoria del Psc ha un significato molto chiaro per voltare pagina”, ha detto Illa, annunciando la sua intenzione di chiedere ufficialmente “l'investitura come presidente della Generalitat". (segue) (Spm)