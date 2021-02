Spagna: elezioni Catalogna, Vox entra in Parlamento e non farà "passi indietro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito politico di estrema destra Vox entra nel Parlamento catalano con 11 deputati e non intende fare passi indietro. Sono le parole di Ignacio Garriga, candidato di Vox alle elezioni catalane tenutesi oggi. "Grazie agli oltre 200 mila catalani che ci hanno reso i leader dell'opposizione al separatismo e alla sinistra", ha detto Garriga. "Fate loro sapere che tutti i catalani sono ora rappresentati nel Parlamento della Catalogna perché sono rappresentati in tutte le province", ha aggiunto. "Non vi deluderemo, non faremo un passo indietro, persevereremo e non ci allontaneremo di un centimetro dalle nostre posizioni", ha detto Garriga. "La strada da percorrere è lunga", ha concluso il candidato di Vox. (Spm)