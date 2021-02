Spagna: elezioni Catalogna, socialisti al primo posto ma la maggioranza va agli indipendentisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 98,4 per cento dei voti scrutinati, il Partito socialista catalano (Psc) di Salvador Illa è risultato il partito più votato con il 22,9 per cento dei voti alle elezioni parlamentari per la Generalitat di Catalogna che si sono svolte oggi. Seguono, a poca distanza, i partiti indipendentisti, Sinistra Repubblicana di Catalogna (Erc) con il 21,3 per cento e Uniti per la Catalogna (JxCat) con 20,1 per cento. Nonostante il Psc abbia ottenuto in termini percentuali più voti di Erc, il numero dei seggi è lo stesso (33) ed appena uno in più rispetto a JxCat (32). Si è assistito, dunque, ad un sostanziale pareggio tra i partiti indipendentisti ed il Psc che rende difficile ipotizzare una investitura di Salvador Illa. Il fronte pro indipendenza Erc, JxCat e Candidatura di unità popolare (Cup), insieme hanno ottenuto 74 seggi, superando la maggioranza assoluta di 68. Lo stesso numero di seggi, 74, sul quale potrebbe contare un possibile governo tripartito di sinistra che comprendesse il Psc, Erc e En Comun Podem. Una ipotesi, tuttavia, che ha perso forza dopo che nei giorni scorsi i partiti indipendentisti si sono impegnati a non stringere “in nessun caso” nessuna alleanza con il Psc “qualunque sia la correlazione di forze derivante dalle urne”. Sul fronte conservatore, il partito di estrema destra Vox entra per la prima volta nel Parlamento catalano con il 7,6 per cento ed 11 seggi, superando il Partito popolare (Pp) fermo ad appena il 3,8 per cento (3 seggi). (Spm)