Business news: Brasile, vendite al dettaglio diminuite del 6,1 per cento a dicembre

- Il volume d'affari delle vendite al dettaglio in Brasile è diminuito del 6,1 per cento a dicembre 2020 rispetto a novembre. Si tratta della flessione più intensa per il mese dall'inizio delle serie storiche iniziata nel 2000. Lo riferisce l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) evidenziando che, nonostante i risultati negativi dell'ultima parte dell'anno scorso, il settore ha chiuso il 2020 con un'espansione dell'1,2 per cento. Si tratta del quarto anno consecutivo che il commercio al dettaglio ottiene un risultato positivo dopo il 2,1 per cento nel 2017, il 2,3 per cento nel 2018 e 1,8 per cento nel 2019. "Alcuni sono stati gravemente colpiti dalla pandemia e dalle conseguenti misure di distanziamento sociale più rigido, come abbigliamento e carburante. Altri hanno beneficiato della maggiore permanenza di persone in casa, come la categoria materiale da costruzione e gli ipermercati", sostiene l'Ibge in una nota. (Res)