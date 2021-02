Business news: Bolivia, inaugurata maggiore centrale solare del paese nel dipartimento di Oruro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha inaugurato il più grande impianto solare fotovoltaico del paese con una capacità di 100 Megawatt nel dipartimento di Oruro, nell'ovest del paese. Secondo quanto diffuso dal ministero degli Idrocarburi e dell'Energia, l'impianto, situato a più di 3.700 metri sul livello del mare presso la località di Ancotanga, sarà in grado di coprire il 7 per cento della domanda di energia del paese e il 100 per cento della domanda di energia del dipartimento di Oruro grazie a 300 mila pannelli fotovoltaici installati su un'area di 214 ettari. Arce ha affermato che questo lavoro fa parte della "doppia sfida" del suo governo, quella di "generare sviluppo economico" dopo la crisi che la pandemia ha prodotto dallo scorso anno e quella di "proteggere e rispettare" l'ambiente. Il presidente ha quindi sottolineato che "gran parte" della produzione di energia elettrica nel Paese è basata attualmente "su impianti termoelettrici" a gas naturale e che, con questo passaggio, la Bolivia cerca di "virare verso energia pulita". (Res)