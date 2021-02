Business news: Brasile, parlamento approva legge che aumenta autonomia Banca Centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati del Brasile ha approvato con 339 voti a favore e 114 contrari un disegno di legge che conferisce maggiore autonomia e stabilità alla Banca centrale (Bc). La legge, già approvata in Senato lo scorso novembre, è stata trasmessa alla presidenza della Repubblica per la promulgazione. La nuova norma istituisce un mandato quadriennale per il presidente della Banca centrale e i direttori, la cui nomina resta tuttavia prerogativa del presidente della Repubblica previa approvazione da parte dal Senato in seduta plenaria. Con la riforma i candidati nominati dal presidente e approvati in Senato assumeranno l'incarico il primo giorno lavorativo del terzo anno del mandato del presidente della Repubblica. In questo modo si garantisce che, in caso di cambio di indirizzo politico del governo, questo non abbia influenza sul presidente della Bc. Attualmente presidente e direttori possono essere sostituiti in qualsiasi momento. (Res)