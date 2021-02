Business news: Cile dichiara progetti su rinnovabile per 11 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Cile ci sono in fase di valutazione progetti di investimento sul rinnovabile per un valore di oltre undici miliardi di dollari. È quanto emerge da un rapporto della Commissione nazionale per l'Energia (Cne) relativo al mese di dicembre. Il portafoglio di progetti, precisa il documento, comprende iniziative per una capacità installata totale di 11.214 megawatt. Del totale dei progetti, 178 sono per l'utilizzo di energia solare fotovoltaica, 26 sono sull'eolico, 3 su impianti mini-idroelettrici ad acqua fluente es uno su biomassa. In termini di volume di investimento, l'energia eolica rappresenta il 50 per cento del totale contro il 40 per cento dell'energia solare fotovoltaica rappresenta e l'uno per cento della biomassa. Secondo dati del Cne, nei primi due mesi dell'anno sono entrati inoltre in fase di valutazione altri 15 progetti, la maggior parte su solare. La generazione da rinnovabile ha raggiunto a gennaio del 2021 il 26,7 per cento della generazione elettrica complessiva in Cile, equivalente in termini nominali ad 1,802 Gigawatt. Il dato di gennaio 2021 rappresenta inoltre un 29,7 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2020. (Res)