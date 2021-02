Israele-Cipro: Anastasiades, pronto accordo "passaporti verdi" per vaccinati contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Cipro, Nicos Anastasiades, ha annunciato durante la sua visita in Israele che i due Paesi firmeranno un accordo per consentire alle persone a cui è stato inoculato il vaccino contro il Covid-19 di viaggiare senza subire l’obbligo di quarantena. Anastasiades è giunto questa mattina in Israele dove ha incontrato l’omologo Reuven Rivlin, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro degli Esteri, Gabi Ashkenazi. L’obiettivo della visita è la firma di un accordo per il reciproco riconoscimento di "passaporti verdi" che consentano ai vaccinati di viaggiare liberamente da una nazione all'altra. "Come ci ha dimostrato il coronavirus, le sfide odierne non conoscono confini e dobbiamo lavorare insieme per affrontarle", ha dichiarato Rivlin, accogliendo la sua controparte cipriota nella residenza del presidente a Gerusalemme. "Sono soddisfatto delle recenti intese che consentiranno il rinnovo dei voli tra Israele e Cipro e chiedo a più Paesi di adottare il 'pass verde'". Parlando a fianco di Rivlin, Anastasiades ha elogiato le "importanti relazioni" tra Israele e Cipro e ha detto: "Vorrei esprimere il mio profondo apprezzamento per il sostegno di Israele a Cipro in questo momento difficile". “Abbiamo un ambizioso piano d'azione per la cooperazione tra i nostri Paesi e tra le nostre diaspore. Sarei molto felice di darti il benvenuto nel mio Paese il prima possibile, prima della fine del tuo mandato", ha dichiarato il presidente cipriota. Rivlin termina il suo mandato di sette anni a luglio. (segue) (Res)