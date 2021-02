Israele-Cipro: Anastasiades, pronto accordo "passaporti verdi" per vaccinati contro il Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana, Israele e Grecia hanno annunciato un accordo simile per riconoscere reciprocamente la documentazione di vaccinazione contro il coronavirus a vicenda. Israele, Grecia e Cipro hanno relazioni amichevoli, inclusa la produzione di gas nel Mediterraneo, e hanno tutti un rapporto teso con la Turchia, che accusa Cipro e Grecia di impedirle lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi nella regione del Mediterraneo orientale. Secondo quanto riferiscono i media israeliani gli accordi tra Cipro e Israele in merito al “passaporto verde” potrebbero essere emanati poco dopo le vacanze di Pasqua, che inizieranno alla fine del mese prossimo. Israele sta anche negoziando un accordo con il Regno Unito e l'Estonia su un corridoio di viaggio tra i Paesi per i vaccinati ed è in trattative per emanare accordi simili con Romania, Serbia, Georgia e Seychelles. (Res)