Spagna: elezioni in Catalogna, Illa candidato più votato ma indipendentisti ottengono maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito socialista catalano (Psc), Salvador Illa, sarebbe quello che ottiene più voti alle elezioni parlamentari che si sono tenute oggi per la Generalitat, ma la maggioranza dei seggi spetterebbe alle forze indipendentiste. È quanto emerge dai principali sondaggi sul voto per il Parlamento catalano pubblicati mentre da alcuni minuti è iniziato il conteggio dei voti. Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) si attesta come primo partito, con un dato che oscilla fra i 36 e i 38 seggi, seguito dal Psc che si fermerebbe fra i 34 e i 36 e da Uniti per la Catalogna (30-33 seggi). La notizia sarebbe sicuramente l’ingresso della forza di estrema destra Vox in Parlamento con 6-7 seggi, gli stessi ottenuti da Ciudadanos, che precipita rispetto ai 36 ottenuti alle consultazioni del 2017, quando fu il primo partito. Il Partito popolare si ferma a 4-5 seggi, diventando di fatto il fanalino di coda fra le forze di centrodestra. (segue) (Spm)