Spagna: elezioni in Catalogna, Illa candidato più votato ma indipendentisti ottengono maggioranza (2)

- La Commissione elettorale provinciale ha chiuso tutti i seggi alle ore 20, anche quelli allestiti in ritardo, per consentire la partenza del conteggio dei voti. La partecipazione alle elezioni regionali in Catalogna è diminuita di 22,5 punti, stando al dato sull’affluenza registrato alle 18, rispetto alle consultazioni del 2017: la partecipazione all’orario indicato si è attestata al 45,7 per cento, un dato in forte calo rispetto al 68,2 per cento di quattro anni. Tuttavia, si segnala l'aumento del 350 per cento del voto postale, una misura che oltre alla ridistribuzione degli elettori per fasce orarie, è diventata una misura necessaria per contenere gli assembramenti, vietati dalle disposizioni sanitarie regionali a causa della pandemia di Covid-19. (Spm)