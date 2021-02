Elezioni in Catalogna: forze indipendentiste in testa nella Generalitat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 4,50 per cento dei voti scrutinati, Uniti per la Catalogna (JxCat) risulta il partito più votato con il 21,48 per cento (33 seggi), seguito dall'altra principale forza indipendentista, Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) che si attesta al 20,87 per cento (32 seggi). Segue il Partito socialista catalano (Psc) con il 20,83 per cento che otterrebbe, così, 34 seggi. Il partito anti-sistema Candidatura di Unità popolare è al 7,10 con 10 seggi. Il fronte pro indipendenza, se il trend dovesse essere confermato con il prosieguo dello spoglio, otterebbe la maggioranza assoluta nella Generalitat di Catalogna.La Commissione elettorale provinciale ha chiuso tutti i seggi alle ore 20, anche quelli allestiti in ritardo, per consentire la partenza del conteggio dei voti. La partecipazione alle elezioni regionali in Catalogna è diminuita di 22,5 punti, stando al dato sull’affluenza registrato alle 18, rispetto alle consultazioni del 2017: la partecipazione all’orario indicato si è attestata al 45,7 per cento, un dato in forte calo rispetto al 68,2 per cento di quattro anni. Tuttavia, si segnala l'aumento del 350 per cento del voto postale, una misura che oltre alla ridistribuzione degli elettori per fasce orarie, è diventata una misura necessaria per contenere gli assembramenti, vietati dalle disposizioni sanitarie regionali a causa della pandemia di Covid-19.Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha ringraziato in un tweet “tutte le persone presenti oggi nei seggi elettorali e ai funzionari pubblici per i loro sforzi” per garantire le elezioni in Catalogna” in un giorno “complicato segnato dalla pandemia” di Covid-19. Sanchez seguirà lo spoglio in corso dal palazzo della Moncloa di Madrid (sede della presidenza del governo) insieme al ministro dei Trasporti, José Luis Abalos, e alla portavoce del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) al Congresso dei deputati, Adriana Lastra. (Spm)