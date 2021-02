Spagna: elezioni Catalogna, socialisti primo partito ma indipendentisti mantengono maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 24,9 per cento dei voti scrutinati, il Partito socialista catalano (Psc) risulta il più votato con il 24,5 per cento dei voti (34 seggi) alle elezioni parlamentari per la Generalitat spagnola. Seguono, stando ai dati ufficiali, i partiti indipendentisti Sinistra Repubblicana di Catalogna (Erc) con il 21,3 per cento (33 seggi) e Uniti per la Catalogna (JxCat) con 18,9 per cento e 31 seggi. Sul fronte di centrodestra si assiste allo storico sorpasso del partito di estrema destra Vox, con l'8 per cento dei voti e 9 seggi conquisati in Parlamento, sul Partito popolare (Pp) fermo al 3,6 per cento (3 seggi).(Spm)