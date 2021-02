© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di estrema destra spagnolo Vox ha celebrato con un tweet il suo ingresso “con forza” nel Parlamento catalano. Mentre è in corso lo scrutinio dei voti per le elezioni parlamentari tenutesi oggi nella Generalitat, il partito di Santiago Abascal, infatti, sembra destinato a ottenere almeno 10 seggi, superando di gran lunga il Partito popolare (Pp) fermo ad appena il 3,7 per cento. (Spm)