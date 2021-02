Business news: Cile, Wom si aggiudica bando su rete 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria per le Telecomunicazioni (Subtel) del Cile ha reso noto oggi che la società cilena a capitali misti Wom si è aggiudicata l'appalto per la concessione del blocco da 20 MHz dello spettro 700 MHz destinato a servizi mobili a banda larga 5G. Si tratta, segnala il quotidiano "El Mostrador", di uno dei quattro processi di aggiudicazione che il paese sta effettuando in questi giorni su diversi spettri. La società cilena ha presentato l'offerta economica più alta, che ammonta a circa 60.777 milioni di pesos (circa 82 milioni di dollari), superando la concorrenza di Borealnet. Le due società avevano infatti presentato offerte equivalenti alla prima apertura delle buste. (Res)