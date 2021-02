Business news: Americhe, Brasile interrompe unilateralmente accordo su trasporto marittimo con Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha deciso unilateralmente di rescindere l'Accordo sul trasporto marittimo in vigore con l'Argentina, destando "sorpresa" negli ambienti diplomatici di Buenos Aires. Lo scrive il quotidiano "Infobae" riportando la lettera con cui l'ambasciata brasiliana, lo scorso fine settimana, ha trasmesso al ministero degli Esteri argentino l'intenzione di non voler rinnovare l'accordo a partire dal 9 febbraio del 2022. La decisione, che dà corpo alla volontà espressa lo scorso settembre dal Consiglio di strategia commerciale del Brasile, mette fine a un trattato stipulato nel 1985, a sua volta erede di intese nate nel 1959. Una mossa, sottolinea la testata, destinata a castigare ulteriormente un comparto, quello della marina mercantile argentina all'interno del Mercosur (l'area che comprende anche Brasile, Uruguay e Paraguay), già da anni considerato in affanno. (Res)