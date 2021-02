Spagna: elezioni Catalogna, popolari ammettono “pessimo” risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato del Partito popolare spagnolo (Pp) alle elezioni parlamentari catalane tenutesi oggi è pessimo. È il commento del candidato del Pp, Jorge Fernández, commentando l’esito del voto. “Non abbiamo raggiunto i due obiettivi: crescere e realizzare un gruppo parlamentare", ha riconosciuto Fernández. "Non ci eravamo posti più obiettivi perché siamo un partito realistico", ha aggiunto il candidato popolare. Tuttavia, nella sua apparizione davanti alla stampa, Fernández ha aggiunto: "Voglio inviare un messaggio di serenità. Penso ancora che uno spazio costituzionale, europeista e liberale sia ancora essenziale in Catalogna. Quello spazio politico esiste e penso che sia diventato chiaro oggi. È lo spazio che non si polarizza, è lo spazio dell'armonia", ha detto l’esponente popolare. Fernández si è congratulato con i partiti che hanno ottenuto più seggi rispetto alle ultime elezioni e si rammarica del calo di partecipazione, che ritiene "abbia colpito maggiormente il costituzionalismo”. L’esito del voto vede il Pp ottenere 3 seggi nella prossima legislatura catalana, il peggior risultato di sempre che segna anche la perdita di uno posto nel parlamento della Generalitat.(Spm)