Spagna: elezioni Catalogna, Ciudadanos si congratula con i socialisti per la vittoria

- Carlos Carrizosa, il candidato di Ciudadanos alle elezioni parlamentari catalane, si è congratulato con il Partito socialista catalano (Psc) per la vittoria. "Quasi la metà dei catalani è rimasta a casa, quindi un primo riconoscimento del nostro partito è che non abbiamo saputo mobilitare l'elettorato costituzionalista", ha detto Carrizosa che ammette la dura debacle di Ciudadanos, primo partito alle elezioni parlamentari del 2017 che ora si dovrà accontentare di soli 6 seggi. "C'è questa brutta notizia dell'ascesa del separatismo, che non rappresenta la maggioranza sociale catalana, ma avrà una maggioranza più elevata in Parlamento", ha detto Carrizosa. "Il nostro gruppo parlamentare continuerà a difendere il costituzionalismo, dal centro, la moderazione, l'ideologia liberale e la lotta per le libertà in Catalogna e la democrazia", ha aggiunto il candidato della forza conservatrice. (segue) (Spm)