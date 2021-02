Business news: Brasile, Petrobras vende partecipazione società distribuzione carburanti in Uruguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha firmato un contratto con la società uruguaiana Disa Corporacion Petrolifera per la vendita di tutte le proprie partecipazioni nella Petrobras Uruguay Distribucion (Pudsa), impresa di distribuzione di carburanti e lubrificanti in Uruguay. La transazione è stata completata dopo il pagamento dell'ultima rata dei complessivi 68,17 milioni di dollari stabiliti come valore delle quote. La Pudsa dispone di una rete di 88 stazioni di servizio, 16 minimarket, un terminal logistico per lubrificanti, un impianto per distribuzione di cherosene per l'aviazione e uno di combustibili marini destinati ai principali porti del paese. (Res)