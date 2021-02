Business news: Brasile, Banca centrale riduce stima Pil 2021 a 3,47 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli analisti delle istituzioni finanziarie del Brasile hanno rivisto lievemente al ribasso la stima di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) del Brasile per il 2021 portandola al 3,47 per cento. La stima, che conferma le previsioni di ripresa economica dopo la recessione pari a – 4,37 registrata nel 2020 a causa dall'impatto della pandemia di coronavirus, è contenuta nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana (Bc), noto anche come rapporto "Focus", pubblicato l'8 febbraio. Il rapporto è il risultato di un sondaggio effettuato ogni settimana tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese. La previsione è in linea con la prima proiezione per l'anno realizzata dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nell'aggiornamento del "World economic outlook" pubblicato il 26 gennaio in cui prevede un'espansione pari al 3,6 per cento del prodotto interno lordo. Si tratta di un incremento di 0,8 punti percentuali rispetto alla stima elaborata ad ottobre scorso, quando il Fondo stimava l'espansione economica di Brasilia al 2,8 per cento. (Res)