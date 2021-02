Spagna: elezioni in Catalogna, primo sondaggio assegna vittoria a Erc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indagine condotta da “Tv3” e “Catalunya Radio”, indica che En Comú Podem, alleanza di sinistra in cui figura Unidas Podemos, otterrebbe dai 6 ai 7 seggi parlamentari, così come Vox e Ciudadanos, forza conservatrice che registra un netto crollo rispetto alle elezioni del 2017 quando si attestò come primo partito. Il Partito popolare, invece, dovrebbe riuscire a ottenere 5 seggi, mentre non è chiaro se il Partito democratico europeo catalano (PdeCat) riuscirà ad accedere alla prossima legislatura della Generalitat. (Spm)