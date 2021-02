Business news: Ue-Mercosur, partito dei Verdi tedesco ribadisce opposizione ad accordo commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra Unione europea (Ue) e Mercato unico dell'America meridionale (Mercosur) non dovrebbe essere ratificato così come venuto fuori dalle negoziazioni concluse alla fine del 2019. Lo ha dichiarato l'eurodeputata tedesca del partito dei Verdi, Anna Cavazzini in un'intervista al quotidiano "G1". "La nostra posizione, come partito dei Verdi, è simile a quella del governo francese. Abbiamo bisogno di impegni per obiettivi di conservazione prima di firmare, altrimenti non saremo in grado di negoziare in seguito. Abbiamo anche bisogno di meccanismi più forti nell'accordo: sotto i termini attuali, se gli obiettivi di deforestazione non vengono raggiunti ci sarà una giuria di esperti, questo non ha alcun effetto", ha detto l'eurodeputata, che è anche membro della commissione del parlamento europeo che si occupa delle negoziazioni tra Brasile e Ue nell'ambito del processo di ratifica del trattato. (Res)