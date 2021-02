Spagna: elezioni Catalogna, En Comú Podem propone alleanza con socialisti e Sinistra repubblicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- En Comú Podem propone una coalizione tripartita con Partito socialista catalano (Psc) e Sinistra repubblicana di Catalogna per guidare la Generalitat. Sono le dichiarazioni rilasciate da Jessica Albiach, candidata di En Comú Podem, alleanza di forze di sinistra che include anche Unidas Podemos, commentando l’esito delle elezioni parlamentari catalane tenutesi oggi. "Abbiamo bisogno di un governo di sinistra, ampio, plurale e trasversale", ha detto Albiach. En Comú Podem replica lo stesso risultato del 2017 ottenendo otto deputati. "Domani chiamerò Salvador Illa e Père Aragones (rispettivamente candidati di Psc ed Erc) per sedersi a un tavolo e mettere da parte gli sterili veti di altri tempi e lasciarli fuori dal tavolo per negoziare, costruire questo governo di sinistra, ampio trasversale, che la maggioranza del Paese richiede”, ha detto Albiach. Con più del 96 per cento dei voti scrutinati il Psc è il primo partito con il 23 per cento dei consensi, mentre Erc si attesta al secondo posto con 21,34: entrambi gli schieramenti ottengono così 33 seggi che, sommati agli 8 di En Comú Podem consentirebbero di arrivare a 74 totali, sei sopra la maggioranza assoluta pari a 68. (Spm)