Governo: esecutivo Draghi al lavoro, Orlando convoca parti sociali, Bianchi "vogliamo scuola in presenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Draghi è già all'opera. In attesa di incassare la fiducia al Senato e alla Camera, i ministri del nuovo esecutivo iniziano a muovere i primi passi. Il primo è stato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha incontrato in videoconferenza le parti sociali. Durante questo primo incontro istruttorio, per avviare l'interlocuzione sulle questioni più urgenti, il neo ministro ha ribadito ai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri l'attenzione che il governo ripone sul mondo del lavoro. "Nell’incontro abbiamo ribadito la necessità di prorogare il blocco dei licenziamenti, dando continuità alla cassa Covid e incentivando anche i contratti di solidarietà e di espansione in alternativa ai licenziamenti. Il decreto ristori deve inoltre coprire con le indennità tutte le forme di lavoro già tutelate dai precedenti decreti e chi ne è rimasto escluso, prevedendo anche l’intervento di proroga di Naspi e Discoll, tutto ciò includendo anche i settori", ha detto Maurizio Landini, segretario generale Cgil. (segue) (Rin)