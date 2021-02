Governo: esecutivo Draghi al lavoro, Orlando convoca parti sociali, Bianchi "vogliamo scuola in presenza" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non perde tempo nemmeno il neo ministro all'Istruzione, Patrizio Bianchi, già rettore dell'Università di Ferrara, che al Gr1 Rai ha detto: "In questo periodo le scuole dell'obbligo sono già in presenza, per i più grandi dobbiamo vedere come sta andando la pandemia, dobbiamo evitare una terza ondata e bisogna essere molto cauti, ma tutti stiamo lavorando perché la scuola possa tornare in presenza quanto prima". Alla domanda sulla possibilità di recuperare qualche settimana di scuola a giugno, Bianchi ha risposto: "E' presto, stiamo lavorando, da subito, ma dobbiamo sentire tutte le voci della scuola come sempre fatto". "I nostri ragazzi - ha aggiunto - avranno lacune solo se noi non saremo in grado, tutti assieme, di riporre la scuola al centro dello sviluppo italiano, su questo il presidente Draghi è stato molto chiaro, la scuola è strumento fondamentale per lo sviluppo, quindi il problema non è recuperare qualcosa qua e là, ma di riporre la scuola al centro dello sviluppo italiano", ha spiegato il ministro. (segue) (Rin)