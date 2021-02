Iraq: arrestate a Bassora quattro persone sospettate di aver ucciso manifestanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abdessamad, 37 anni, è stato ucciso nel gennaio 2020 insieme al suo cameraman Safaa Ghali, 26 anni, nella loro città natale di Bassora. Uomini armati a bordo di un veicoli 4x4 si sono avvicinati ai due giornalisti mentre erano parcheggiati in un'auto vicino a una stazione di polizia. Abdessamad aveva sostenuto apertamente le manifestazioni antigovernative esplose nell'Iraq meridionale nell'ottobre 2019. Da allora, centinaia di giovani iracheni sono morti nelle piazze teatro delle manifestazioni. Le forze di sicurezza sono state ampiamente accusate degli omicidi, anche se il governo iracheno ha ripetutamente negato che le sue forze abbiano sparato ai manifestanti. Altre persone sono state uccise in una serie di omicidi mirati, tra cui lo studioso e consigliere governativo Hisham al Hashemi, ucciso a colpi di arma da fuoco fuori dalla sua abitazione nel luglio 2020. Il primo ministro Al Kadhimi ha ripetutamente promesso di tenere punire i responsabili delle uccisioni, ma finora non sono mai stati annunciati arresti o processi di persone legate alle violenze di questi ultimi due anni. A dicembre, otto organizzazioni per i diritti umani hanno affermato che il governo iracheno aveva fallito nel suo tentativo di assicurare alla giustizia i responsabili degli omicidi. (Irb)