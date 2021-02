Argentina: morte Menem, tre giorni di lutto nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, ha decretato tre giorni di lutto nazionale a partire da oggi per la morte di Carlos Saul Menem, presidente dal 1989 al 1999, deceduto questa mattina all’età di 90 anni a Buenos Aires nella clinica Los Arcos. Fernandez ha espresso il suo cordoglio ricordando che Menem è stato “sempre eletto in democrazia” e “perseguitato e imprigionato nella dittatura”. Anche la vicepresidente e presidente del Senato, Cristina Fernandez de Kirchner, si è unita al cordoglio porgendo le condoglianze ai suoi familiari, compagni politici e amici. La salma di Menem, che era senatore della natia La Rioja, dovrebbe essere portata in serata al Senato. La salute del politico era gravemente compromessa, a causa dell’età avanzata e del diabete. Nell’ultimo anno si sono succeduti vari ricoveri, per una polmonite, problemi respiratori e cardiocircolatori e da ultimo un’infezione alle vie urinarie. (segue) (Abu)