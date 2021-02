Argentina: morte Menem, tre giorni di lutto nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Menem è stato una figura centrale nella giovane democrazia argentina, il leader politico che per più tempo ha guidato il potere esecutivo senza interruzioni nella storia del Paese, governandolo per un decennio con riforme di impronta neoliberista, nonostante la provenienza peronista. Nato nella provincia di La Rioja, una delle più povere del Paese, da genitori di origini siriane, si convertì al cristianesimo in gioventù. Nella prima metà degli anni Cinquanta iniziò la militanza nel movimento peronista, si laureò in giurisprudenza e divenne avvocato. Nel 1973 fu eletto governatore di La Rioja. Si impegnò a sostegno dei parenti dei desaparecidos della dittatura militare (1976-83). Per questo fu imprigionato per un periodo di circa cinque anni. Nel 1983, dopo la caduta della giunta militare, fu riconfermato governatore della provincia. (segue) (Abu)