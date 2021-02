Argentina: morte Menem, tre giorni di lutto nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo mandato presidenziale, con Domingo Cavallo come ministro dell’Economia, impose il tasso di cambio fisso peso-dollaro per contenere l’inflazione e aprì una stagione di privatizzazioni, accompagnata anche da conflitti sociali. Concesse, inoltre, la grazia ai generali del regime, riformò la Corte suprema di giustizia, portandone i membri da cinque a nove, e concordò con l’ex presidente Raul Ricardo Alfonsin, dell’Unione civica radicale (Ucr), una riforma della Costituzione. Il suo secondo mandato fu segnato dalla recessione, dall’aumento del debito estero e da scandali di corruzione, che indebolirono Menem e il Partito giustizialista. Nel 2001 fu arrestato in relazione vendita illegale di armi all’Ecuador, alla Croazia e alla Bosnia, risalente all’epoca del suo governo, una vicenda giudiziaria che si è trascinata per anni, con sentenze alterne fino a quella di assoluzione nel 2018 della Camera federale di appello penale per mancato rispetto del principio del “tempo ragionevole”. Nel 2003 cercò di tornare alla presidenza e fu il più votato al primo turno, ma dato per sfavorito dai sondaggi, non si presentò al ballottaggio con Nestor Kirchner. (Abu)