Business news: Repubblica Dominicana, aperta gara internazionale per esercizio centrale termoelettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corporaciòn Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) ha lanciato un'asta pubblica internazionale per l'esercizio e il mantenimento della Centrale termoelettrica di Punta Catalina (Ctpc). La struttura, con una capacità di 752 megawatt, è considerata la più importante del suo genere nella Repubblica Dominicana. Le imprese interessate, si legge nel bando (https://cdeee.gob.do/transparencia/download/compras_y_contrataciones/licitaciones_2021/febrero/AVISO-MANIFESTACION-DE-INTERES-COMISION-OM-rev.04.pdf), dovranno presentare le loro offerte entro il 26 marzo 2021 in forma digitale o per iscritto. La centrale è ferma per un'avaria dal 2 gennaio, con lavori di ripristino che dovrebbero terminare entro fine febbraio. La stampa locale ricorda che la Cdeee è in un processo di liquidazione decretato ad agosto scorso dal governo ma che al momento rimane comunque titolare della gestione della centrale, garantendo sulla effettività dell'asta. (Res)