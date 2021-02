Kosovo: elezioni parlamentari, capo ufficio Ue visiterà seggi elettorali durante le operazioni di voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Ufficio dell'Unione europea e rappresentante speciale dell'Ue in Kosovo, Thomas Szunyog, visiterà domani diversi seggi elettorali in Kosovo durante il giorno delle elezioni parlamentari. Secondo quanto afferma il suo ufficio in un comunicato, la visita di Szunyog inizierà dalla scuola elementare “Dardania”. Nel frattempo la Commissione elettorale centrale (Cec) ha fatto sapere di aver ricevuto 43.477 schede elettorali che sono state spedite ai cittadini kosovari residenti all'estero. Il portavoce della Cec, Valmir Elezi, ha dichiarato all'emittente locale "Rtk" che la spedizione è stata effettuata sotto la supervisione delle forze dell'ordine. Un totale di 103.582 cittadini residenti fuori dal Kosovo potranno votare alle elezioni di domani. Sono 28 le liste elettorali registrate per partecipare alle elezioni di domani in Kosovo, mentre al loro interno 47 candidati non sono stati abilitati a correre per il voto di domenica. Tra questi anche il favorito per la vittoria finale: il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti. Il Vetevendosje ha confermato comunque che l’ex premier guiderà la lista, assicurando gli elettori che possono votare senza problemi per Kurti. Il Movimento Vetevendosje si presenta di gran lunga primo nei consensi, stando agli ultimi sondaggi che lo danno tra il 41 ed il 50 per cento e staccato di almeno 20 punti percentuali dalla seconda piazza contesa tra i due storici partiti Lega democratica del Kosovo (Ldk) e Partito democratico del Kosovo (Pdk). (Seb)