Governo: De Petris e Palazzotto, non condividiamo scelta di SI, voteremo fiducia a Draghi

- "Al termine di un dibattito molto articolato e sofferto l'Assemblea nazionale di Sinistra italiana ha deciso di esprimersi contro la fiducia al governo Draghi. È una scelta che rispettiamo ma che riteniamo sbagliata e controproducente per la sinistra e per le fasce sociali messe più a rischio dalla crisi. Vediamo tutte le contraddizioni e i problemi che una maggioranza di questo tipo porta con sé, ma sappiamo che in un momento difficile come questo serve assumersi la responsabilità di dare risposte al Paese difendendo quanto era stato fatto fino a qui dal Governo Conte, a partire dalle scelte fatte sulla sanità anche grazie alla continuità di Roberto Speranza alla guida del ministero della Salute". Lo affermano la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto e il deputato di Leu Erasmo Palazzotto al termine dell'Assemblea nazionale di Sinistra Italiana. (segue) (Rin)