Governo: De Petris e Palazzotto, non condividiamo scelta di SI, voteremo fiducia a Draghi (2)

- "Riteniamo necessario invece confermare e rinsaldare l'asse strategico costituito dall'alleanza tra Pd, M5s e Leu, che hanno sostenuto con lealtà e sino all'ultimo l'esperienza positiva del governo Conte-bis, anche a partire dalle prossime elezioni amministrative. Quella coalizione va ora ribadita e perseguita con determinazione, come ci ha indicato con chiarezza Giuseppe Conte con la proposta di un'Alleanza per lo sviluppo Sostenibile", proseguono i parlamentari di SI. "Per questo ora è indispensabile rafforzarla con un coordinamento tra i gruppi parlamentari Pd, M5s e LeU, perché solo così, forti della maggioranza assoluta alla Camera e di quella relativa al Senato, saremo in grado di incidere e indirizzare le scelte del nuovo governo. Quella che sostiene questo governo non è e non potrà mai essere una maggioranza politica. Dunque è all'interno di questa anomalia, nel tentativo di rinsaldare un fronte progressista e non scegliendo la via dell'autosufficienza, che bisogna lottare per affermare un proprio punto di vista. (segue) (Rin)