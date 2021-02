Covid: Ruffino (FI), doccia scozzese Cts distrugge settore sci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A 24 ore dall'annunciata riapertura degli impianti di sci, è arrivata dal Comitato tecnico-scientifico l'ennesima doccia scozzese con lo stop alla riapertura. Con ciò si conferma la totale assenza di ogni pianificazione da parte dello stesso Cts e dei ministeri interessati. Con il risultato di aggiungere ingenti danni economici a tutti gli operatori del settore: dagli alberghi ai gestori degli impianti di risalita, dalle scuole di sci all'indotto del commercio". Lo dichiara in una nota Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia. "Perché ognuno di questi soggetti ha sostenuto spese in attesa del 15 febbraio, data della riapertura annunciata. Una programmazione seria evita di alimentare attese", aggiunge l'esponente azzurro. (segue) (Com)