Covid: Ruffino (FI), doccia scozzese Cts distrugge settore sci (2)

- "Molto più serio, invece, sarebbe annunciare che per quest'anno la stagione sciistica è out e programmare una politica adeguata di ristori. Tutti - spiega Ruffino - comprendono la necessità di arginare la diffusione della pandemia, con un virus diventato più aggressivo nelle sue varianti, ma allo stesso modo vanno comprese le esigenze di quei settori come il comparto sciistico che vivono di programmazione e di investimenti. Se alla scarsità dei ristori si aggiungono le spese sostenute per una riapertura mai avvenuta, è facile immaginare come per molte imprese il fallimento sia una prospettiva concreta", conclude. (Com)