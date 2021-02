Difesa: Egitto e Spagna conducono esercitazioni navali nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le marine militari di Egitto e Spagna hanno dato il via a esercitazioni congiunte nella zona economica esclusiva (Zee) egiziana nel Mar Rosso. Lo ha dichiarato il portavoce militare egiziano Tamer el Rifae in un comunicato stampa. Alle esercitazioni hanno partecipato la fregata egiziana Sharm el Sheikh e la nave lanciamissili "18 giugno” al fianco della nave da guerra anfibia spagnola Castilla. Le manovre hanno restato diverse capacità di cooperazione militare durante l'implementazione di missioni di combattimento in mare contro formazioni navali ostili, con addestramento sull'uso delle armi durante il coinvolgimento di obiettivi. Come riferito dal portavoce militare egiziane, l’esercitazione congiunta mira a scambiare esperienze comuni con tra le due marinerie, beneficiando delle capacità bilaterali nel raggiungimento degli interessi comuni di entrambe le parti e rafforzando la cooperazione militare tra le forze navali egiziane e spagnole.(Cae)