Spagna: elezioni Catalogna, alle 18 affluenza del 45,7 per cento

- Alle 18 l'affluenza alle urne per le elezioni regionali in Catalogn è stata del 45,73 per cento, 22,5 punti percentuali in meno rispetto al 2017. Il dato fa riferimento al 97 per cento dei seggi comunicati. Questo calo può essere dovuto in particolare alla pandemia di Covid e al fatto che il voto per posta sia per questo triplicato, oltre che al maltempo che si è abbattuto sulla regione per buona parte della mattinata. (Spm)