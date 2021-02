Grecia: proteste ad Atene contro le misure anti-Covid, scontri fra manifestanti e forze dell’ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tensioni fra manifestanti e forze dell’ordine si sono registrati oggi nel centro di Atene dopo che centinaia di persone sono scese in piazza per protestare contro le misure restrittive adottate dal governo nel tentativo di arginare la pandemia di Covid-19. Secondo quanto riferito dai media locali, circa 400 manifestanti si sono radunati in piazza Syntagma, fuori dalla sede del parlamento, esponendo striscioni e bandiere greche. Le tensioni sono scoppiate dopo che un manifestante ha lanciato un'arancia all’indirizzo degli agenti che hanno risposto sparando gas lacrimogeni. Nelle proteste sono state arrestate diverse persone e una donna ha avuto bisogno di cure mediche dopo essere svenuta. In Grecia è in vigore un blocco nazionale dall'inizio di novembre per limitare la diffusione del coronavirus.(Gra)